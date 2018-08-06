В Киеве горел детский сад - ФОТО

В Шевченковском районе Киева по ул. Дмитриевской, 68 загорелось недействующее здание детского сада.
Об этом говорится в сообщении главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве.
Как отмечается, сообщение о пожаре в ГСЧС поступило в 13:35. При этом, площадь возгорания составляла ориентировочно 40 кв. м.
По словам спасателей, ни один человек во время пожара не пострадал.
В настоящее время причины возгорания установит следствие.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в одном из столичных офисов загорелся шкаф с документами, что и стало главной причиной возгорания офисного помещения. Огонь удалось ликвидировать в течении 40 минут, всех сотрудников пришлось эвакуировать, никто не пострадал.