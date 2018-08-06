15:58 06.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве горел детский сад - ФОТО

В Шевченковском районе Киева по ул. Дмитриевской, 68 загорелось недействующее здание детского сада. 

В Киеве горел детский сад - ФОТО

Об этом говорится в сообщении главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Как отмечается, сообщение о пожаре в ГСЧС поступило в 13:35. При этом, площадь возгорания составляла ориентировочно 40 кв. м.

По словам спасателей, ни один человек во время пожара не пострадал.

В настоящее время причины возгорания установит следствие.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ",  в одном из столичных офисов загорелся шкаф с документами, что и стало главной причиной возгорания офисного помещения. Огонь удалось ликвидировать в течении 40 минут, всех сотрудников пришлось эвакуировать, никто не пострадал.


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