В Киеве горел детский сад - ФОТО

Об этом говорится в сообщении главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Как отмечается, сообщение о пожаре в ГСЧС поступило в 13:35. При этом, площадь возгорания составляла ориентировочно 40 кв. м.

По словам спасателей, ни один человек во время пожара не пострадал.

В настоящее время причины возгорания установит следствие.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в одном из столичных офисов загорелся шкаф с документами, что и стало главной причиной возгорания офисного помещения. Огонь удалось ликвидировать в течении 40 минут, всех сотрудников пришлось эвакуировать, никто не пострадал.