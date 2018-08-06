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Столичная власть обещает ко Дню независимости матпомощь для более 55 тысяч жителей города

Ко дню независимости Украины одноразовую адресную материальную помощь получат 55 тысяч 461 социально незащищенный житель Киева.

Столичная власть обещает ко Дню независимости матпомощь для более 55 тысяч жителей города

Среди них и внутренне перемещенные лица, которые находятся на учете и фактически проживают в столице. Об этом в понедельник, 6 августа, сообщило Управление информационного обеспечения и доступа к публичной информации Киевской городской государственной администрации в понедельник.

Как сказано в распоряжении КГГА, в частности, помощь в размере 900 гривен выплатят инвалидам с детства первой группы и детям с инвалидностью, получающими государственную помощь в соответствии с законом "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью", а также первой группы инвалидам с детства - получателям соцпенсии. Инвалиды с детства с других групп получат по 600 гривен.

Помощь размере 850 гривен выплатят детям-сиротам, которые являются получателями пенсии в связи с потерей кормильца, а в размере 700 гривен - инвалидам первой группы с пенсией менее двух прожиточных минимумов потерявших работоспособность, а также получателям соцпомощи в соответствии с законом "О государственной социальной помощи лицам, которые не имеют права на пенсию, и лицам с инвалидностью". Лица с инвалидностью и дети умершего кормильца, получающие соцпомощь по тому же закону, получат по 350 гривен.

500 гривен получат праведники Бабьего Яра, жертвы политических репрессий и члены их семей, которые получающие повышение к пенсии по п.Г ст.77 закона о пенсионном обеспечении, участники народного ополчения, участвовавшие в обороне Киева в 1941 году, а также родители погибших в мирное время солдат срочной службы.

В размере 450 гривен помощь будет выплачена лицам с изъянами слуха и зрения, 400 гривен - всем, кто достиг 90-летнего возраста и старше. 250 гривен будет выплачено всем, кто получает компенсации за предоставление социальных услуг или по присмотру за инвалидом первой группы или лицом, достигшим 80-летнего возраста.

Напомним, День независимости Украины отмечается ежегодно 24 августа.

Как сообщал УРА-Информ, в августе 2018 года украинцев ждет девять выходных дней, из которых один - государственный праздник. В текущем году День независимости выпадает на пятницу. В связи с этим у граждан нашей страны будет возможность отдохнуть целых три дня подряд – 24, 25 и 26 августа.


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