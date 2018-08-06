Столичная власть обещает ко Дню независимости матпомощь для более 55 тысяч жителей города

Среди них и внутренне перемещенные лица, которые находятся на учете и фактически проживают в столице. Об этом в понедельник, 6 августа, сообщило Управление информационного обеспечения и доступа к публичной информации Киевской городской государственной администрации в понедельник.

Как сказано в распоряжении КГГА, в частности, помощь в размере 900 гривен выплатят инвалидам с детства первой группы и детям с инвалидностью, получающими государственную помощь в соответствии с законом "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью", а также первой группы инвалидам с детства - получателям соцпенсии. Инвалиды с детства с других групп получат по 600 гривен.

Помощь размере 850 гривен выплатят детям-сиротам, которые являются получателями пенсии в связи с потерей кормильца, а в размере 700 гривен - инвалидам первой группы с пенсией менее двух прожиточных минимумов потерявших работоспособность, а также получателям соцпомощи в соответствии с законом "О государственной социальной помощи лицам, которые не имеют права на пенсию, и лицам с инвалидностью". Лица с инвалидностью и дети умершего кормильца, получающие соцпомощь по тому же закону, получат по 350 гривен.

500 гривен получат праведники Бабьего Яра, жертвы политических репрессий и члены их семей, которые получающие повышение к пенсии по п.Г ст.77 закона о пенсионном обеспечении, участники народного ополчения, участвовавшие в обороне Киева в 1941 году, а также родители погибших в мирное время солдат срочной службы.

В размере 450 гривен помощь будет выплачена лицам с изъянами слуха и зрения, 400 гривен - всем, кто достиг 90-летнего возраста и старше. 250 гривен будет выплачено всем, кто получает компенсации за предоставление социальных услуг или по присмотру за инвалидом первой группы или лицом, достигшим 80-летнего возраста.

Напомним, День независимости Украины отмечается ежегодно 24 августа.

Как сообщал УРА-Информ, в августе 2018 года украинцев ждет девять выходных дней, из которых один - государственный праздник. В текущем году День независимости выпадает на пятницу. В связи с этим у граждан нашей страны будет возможность отдохнуть целых три дня подряд – 24, 25 и 26 августа.