Число отравившихся шаурмой в Киеве возросло до 93 человек

Об этом говорится сайте Главного управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве со ссылкой на данные Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины".

По предварительной информации, больше всего люди покупали шаурму на м. Дарница, "Речной Порт" на Почтовой площади в Подольском районе, м. Харьковская, м. Лесная, проспект Оболонский, 20-А.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, во все МАФы некачественные продукты поставлял один субъект хозяйствования. В настоящее время его №бизнес" полностью приостановлен.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве не может быть никакого официально зарегистрированного киоска с шаурмой. Количество незарегистрированных киосков измеряется сотнями. Проверять установленные киоски должна полиция.