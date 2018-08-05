17:13 05.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице юноша совершил избил и ограбил своего товарища

В Киеве драка троих нетрезвых мужчин переросла в грабеж с криминальными последствиями. Об этом передает пресс-служба Нацполиции города. 

В столице юноша совершил избил и ограбил своего товарища

По предварительной информации, трое мужчин распивали алкогольные напитки и во время выпивки поссорились. В ходе конфликта незнакомец ударил сначала одного человека, а потом его товарища, забрал мобильные телефоны и скрылся. Один из пострадавших не растерялся и позвонил правоохранителям. Спустя час вора задержали, в отделении он давал показания и признавался в содеянном. 

Задержанным оказался 23-летний житель Винницкой области, ранее судимый за мошеннические действия.

На данный момент начато уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту объявлено о подозрении. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве пьяная драка обернулась смертельными последствиями. Пострадавший с колото-резаным ранением госпитализировали в больничное учреждение.


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