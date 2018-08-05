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В киевском метрополитене произошел технический сбой на синей линии

В столичном метрополитене в воскресенье, 5 августа, произошел технических сбой.

В киевском метрополитене произошел технический сбой на синей линии

В связи с чем синяя ветка подземки изменила режим работы поездок. Как сообщает пресс-служба метрополитена Киева в своем Тwitter, сбой привел к корректировке движения поездов.

На данный момент движение поездов организовано от станции "Теремки" до "Контрактовая площадь", от станции "Оболонь" до "Героев Днепра". В пресс-службе также принесли свои извинения пассажирам за неудобства.

Также добавили, что о возобновлении движения поездов киевского метро в обычном режиме будет сообщено сразу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в пятницу, 3 августа, в связи с проведением футбольного матча между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером", который состоится на НСК "Олимпийский", в работу столичного метрополитена внесены изменения. Так, с шести до семи часов вечера станции метро будут работать по особую режиму. В частности, как сообщила пресс-службы предприятия "Киевский метрополитен", станция метро "Олимпийская" в указанное время не будет работать.


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