В столице иномарка протаранила женщину - ФОТО

По предварительной информации, автомобиль двигался со стороны Лесного массива в сторону Броваров, когда пешеход решил перебежать дорогу в неположенном месте и угодила под колеса. Пассажир уверяет, что скорость автомобиля была небольшой, но, несмотря на это, водитель не успел вовремя затормозить.

На водителя сразу же набросилась группа молодых ромов, которые, вероятно, нарочно подстроили аварийную ситуация. Несколько человек стали вымогать у мужчины день, он владелец "немца" не согласился, а вызвал медиков и полицию. Друзья потерпевшей дожидаться правоохранителей не стали.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на одной из трасс в Черниговской области возле села Малая Кошелевка, Нежинского района в ДТП попал автобус с гребцами.