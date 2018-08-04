В Киеве усилят меры по противодействию автоугонщикам

В Киеве Нацполиция готовится провести плановые учебнрые мероприятия по противодействию действиям автоугонщиков. Об этом передает Департамент комуникации Национальной полиции Украины.
Первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин считает, что учения позитивно улучшают статистику раскрытия преступлений, связанных с угонами, кражами и поджогами автомобилей. Согласно имеющиеся информации, за последние полгода правоохранители раскрыли почти 39 процентов от общего количества фактов незаконного завладения транспортными средствами.
Аброськин немного рассказал и о практических заданиях, которые правоохранители будут выполнять в течении недели: "Очень важно полное взаимодействие различных служб, в частности – оперативная передача информации от диспетчера центра управления нарядами до патрульных, розыскников, полицейских и работников других задействованных подразделений".
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Дарницком районе столице полицейские задержали двух автомобильных воров.