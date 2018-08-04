В Киеве усилят меры по противодействию автоугонщикам

Первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин считает, что учения позитивно улучшают статистику раскрытия преступлений, связанных с угонами, кражами и поджогами автомобилей. Согласно имеющиеся информации, за последние полгода правоохранители раскрыли почти 39 процентов от общего количества фактов незаконного завладения транспортными средствами.

Аброськин немного рассказал и о практических заданиях, которые правоохранители будут выполнять в течении недели: "Очень важно полное взаимодействие различных служб, в частности – оперативная передача информации от диспетчера центра управления нарядами до патрульных, розыскников, полицейских и работников других задействованных подразделений".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Дарницком районе столице полицейские задержали двух автомобильных воров.