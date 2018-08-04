Столицу в ближайшие часы накроют сильные ливни

Сегодня вечером и до завтрашнего утра в Киеве ожидается существенное усиление ветра и дожди с грозами. Об этом передает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на Укргидрометцентр.
Ведомство напомнило об основных правилах поведения во время непогоды:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Кроме того, в Черниговской, Кировоградской, Запорожской, Полтавской, Житомирской и Винницкой и Ровенской областях скорость ветра местами может достигать 15-20 м\с.
Как сообщалось в "УРА-Информ", 4 августа по всей Украине будет продолжать сохраняться жаркая погода.