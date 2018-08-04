Столицу в ближайшие часы накроют сильные ливни

Ведомство напомнило об основных правилах поведения во время непогоды:

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев;

- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Кроме того, в Черниговской, Кировоградской, Запорожской, Полтавской, Житомирской и Винницкой и Ровенской областях скорость ветра местами может достигать 15-20 м\с.

Как сообщалось в "УРА-Информ", 4 августа по всей Украине будет продолжать сохраняться жаркая погода.