20:00 04.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Столицу в ближайшие часы накроют сильные ливни

Сегодня вечером и до завтрашнего утра в Киеве ожидается существенное усиление ветра и дожди с грозами. Об этом передает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на Укргидрометцентр.

Столицу в ближайшие часы накроют сильные ливни

Ведомство напомнило об основных правилах поведения во время непогоды:

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев;

- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Кроме того, в Черниговской, Кировоградской, Запорожской, Полтавской, Житомирской и Винницкой и Ровенской областях скорость ветра местами может достигать 15-20 м\с.

Как сообщалось в "УРА-Информ", 4 августа по всей Украине будет продолжать сохраняться жаркая погода.


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