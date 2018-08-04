Столичные власти предложили оригинальный метод борьбы с постоянными пробками

Система проката транспорта будет максимально автоматизирована. В первую очередь запустят несколько велопарковок сети в центре столицы. Позже их количество планируют увеличить до 300 по всему городу в радиусе 2-4 км от станций метро и точек притяжения.

Для использования велосипеда достаточно будет использовать свой смартфон, где можно будет ввести номер велосипеда в приложении компании.

Клиент может припарковать велосипед без приостановления аренды, активировав в приложении режим парковки. После завершения поездки велосипед необходимо вернуть на любую из официальных станций и оплатить услугу.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Киев вошел в топ-100 столиц с наиболее развитой автомобильной инфраструктурой.