Столичные власти предложили оригинальный метод борьбы с постоянными пробками

В Киеве готовится запуск новой системы проката велосипедов для населения. Об этом говорится на официальном сайте КГГА.
Система проката транспорта будет максимально автоматизирована. В первую очередь запустят несколько велопарковок сети в центре столицы. Позже их количество планируют увеличить до 300 по всему городу в радиусе 2-4 км от станций метро и точек притяжения.
Для использования велосипеда достаточно будет использовать свой смартфон, где можно будет ввести номер велосипеда в приложении компании.
Клиент может припарковать велосипед без приостановления аренды, активировав в приложении режим парковки. После завершения поездки велосипед необходимо вернуть на любую из официальных станций и оплатить услугу.
Как сообщалось в "УРА-Информ", Киев вошел в топ-100 столиц с наиболее развитой автомобильной инфраструктурой.