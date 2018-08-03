В столице зафиксирован массовый случай отравления шаурмой

Об этом передает Госпродпотребслужба.

Сообщается, что в торговом павильоне "Kabanos" по изготовлению и реализации шаурмы и других блюд быстрого приготовления был проведен санитарный осмотр, в ходе которого были обнаружены нарушения хранения скоропортящихся продуктов питания.

Однако, специалистам службы провести полный осмотр торговой точки провести не удалось, так как продавец отказался предоставлять информацию о субъекте хозяйствования и регистрации его торгового павильона.

Напомним, в Киеве зарегистрирована вспышка заболевания острой кишечной инфекцией, связанная с употреблением шаурмы, в результате которой пострадали более 80 человек, в том числе десять детей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Киеве растет количество пострадавших от отравления шаурмой. Их количество выросло до 83 человек.