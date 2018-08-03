02:00 03.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве в пятницу на Демеевской площади частично ограничат движение транспорта

В Киеве на Демеевской площади в пятницу, 3 августа, с десяти часов утра будет ограничено движение транспорта на транспортной развязке.

В Киеве в пятницу на Демеевской площади частично ограничат движение транспорта

Тут до шести часов вечера будут проводится ремонтные работы. Как сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор", движение ограничат в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве до 30 августа 2018 года частично ограничено движение по мосту Патона в первой полосе движения в направлении с левого на правый берег Днепра. В корпорации пояснили, что такое решение связано с ремонтом монолитной железобетонной плиты пролетного строения моста.


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