В Киеве в пятницу на Демеевской площади частично ограничат движение транспорта

Тут до шести часов вечера будут проводится ремонтные работы. Как сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор", движение ограничат в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве до 30 августа 2018 года частично ограничено движение по мосту Патона в первой полосе движения в направлении с левого на правый берег Днепра. В корпорации пояснили, что такое решение связано с ремонтом монолитной железобетонной плиты пролетного строения моста.