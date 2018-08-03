В Киеве шахтеры пикетируют Минэнергоугля Украины - ФОТО

Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец на своей страничке в Facebook.

По его словам, общая задолженность по выплате заработной платы перед шахтерами составляет около 38 миллионов долларов. В частности, это стало главной причиной для бунта горняков Луганской области.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", горняки первой и второй смены шахты "Нововолынская" 2 июня отказались подниматься на поверхность. К такому шагу они вынуждены прибегнуть из-за задолженности по заработной плате, которая уже составляет три месяца. С шахтерами не рассчитались за апрель, май и июнь. Кроме погашения задолженности, протестующие требуют выделения средств на достройку рудника.