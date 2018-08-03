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В Киеве на выходные ожидается высокий уровень пожарной опасности

В Киеве синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности в течение ближайших двух дней.

В Киеве на выходные ожидается высокий уровень пожарной опасности

По данным Украинского гидрометцентра, уровень пожарной опасности 3-5 августа расценивается как высокий - четвертой класса. Как сообщила в четверг, 2 августа, пресс-служба Киевской городской государственной администрации, в этом случае патрули ГосЧС переходят на усиленный режим работы.

Специалисты призывают киевлян максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах, и напоминают о правилах поведения в случае возникновения пожара.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харькове горит Инженерно-педагогическая академия. Пожар начался в четверг, 2 августа, в три часа дня. Однако спасателям до сих пор не удается потушить огонь.


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