Реконструкция столичных парков обошлась городу в четверть миллиарда гривен

Киевские власти потратили 227 000 000 гривен на реставрацию шести киевских парков. Об этом говорится на официальном сайте КГГА.
Как ни странно, но на первом месте по ценовому показателю оказалась реконструкция лестницы с Пейзажной аллеи на Воздвиженку, ее стоимость составляла 89 миллионов гривен вместе с обустройством части туристического маршрута. При нехитром исчислении можно посчитать, что каждая ступенька лестницы обошлась киевским налогоплательщикам примерно в 350 тыс гривен.
На ремонт первой очереди парка "Победа" возле станции метро "Дарница" потратили 69 миллионов гривен. В парке "Отрадный" стоимость работ стоила городу 40 миллионов гривен. Сквер возле кинотеатра "Октябрь" стоил 730 тысяч гривен.
Работы продолжаются в парках "Партизанской славы", Сырецком, "Совки", "Победа", вдоль проспекта Шухевича. На очереди ремонтные работы будут проводиться в парке в районе Куреневки.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на сайте Киевского городского совета появилась петиция с предложением переименовать парк Вечной Славы в Печерском районе.