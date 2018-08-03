20:32 03.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Реконструкция столичных парков обошлась городу в четверть миллиарда гривен

Киевские власти потратили 227 000 000 гривен на реставрацию шести киевских парков. Об этом говорится на официальном сайте КГГА.

 

Реконструкция столичных парков обошлась городу в четверть миллиарда гривен

Как ни странно, но на первом месте по ценовому показателю оказалась реконструкция лестницы с Пейзажной аллеи на Воздвиженку, ее стоимость составляла 89 миллионов гривен вместе с обустройством части туристического маршрута. При нехитром исчислении можно посчитать, что каждая ступенька лестницы обошлась киевским налогоплательщикам примерно в 350 тыс гривен.

На ремонт первой очереди парка "Победа" возле станции метро "Дарница" потратили 69 миллионов гривен. В парке "Отрадный" стоимость работ стоила городу 40 миллионов гривен. Сквер возле кинотеатра "Октябрь" стоил 730 тысяч гривен.

Работы продолжаются в парках "Партизанской славы", Сырецком, "Совки", "Победа", вдоль проспекта Шухевича. На очереди ремонтные работы будут проводиться в парке в районе Куреневки.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на сайте Киевского городского совета появилась петиция с предложением переименовать парк Вечной Славы в Печерском районе.


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