05:00 03.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100200408:Polishuk

Киевский метрополитен внес изменения в работу на 3 августа

В Киеве в пятницу, 3 августа, в связи с проведением футбольного матча между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером", который состоится на НСК "Олимпийский", в работу столичного метрополитена внесены изменения.

Киевский метрополитен внес изменения в работу на 3 августа

Так, с шести до семи часов вечера станции метро будут работать по особую режиму. В частности, как сообщила пресс-службы предприятия "Киевский метрополитен", станция метро "Олимпийская" в указанное время не будет работать.

Вместе с тем станция метро "Площадь Льва Толстого" закрывается на вход, а станция "Дворец спорта" - на выход.

Также сообщается, что после восьми часов вечера возможно ограничение входа на указанные станции.

Мы меняем режим работы во время массовых мероприятий ради безопасности пассажиров, - пояснили в столичном метрополитене.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в течение 2-3 августа 2018 года на транспортной развязке возле станции метро "Позняки" будет закрыто движение транспорта.

Перекрытия движения связано с ремонтом дороги рядом со станцией метрополитена. Ремонт будет осуществлять коммунальная корпорация "Киевавтодор".


Поделиться
Читайте также:
 
В Дании запретили носить паранджу В МИД подвергли критике заявление Орбана по евроинтеграции Украины Минфин рассказал, сколько у него есть денег В реках на западной Украине ожидается сильный подъем уровня воды
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив