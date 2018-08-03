Киевская шаурма продолжает укладывать людей на больничные койки

Как подтверждают в главном управлении Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве, у всех торговых точек, в которых отравились шаурмой люди, был общий поставщик продуктов.

Сейчас поставщиком и точками, где продавались шаурма, занимаются правоохранители.

Как сообщал "УРА-Информ", в Киеве не может быть никакого официально зарегистрированного киоска с шаурмой. Количество незарегистрированных киосков измеряется сотнями. Проверять установленные киоски должна полиция. Напомним, в Киеве зарегистрирована вспышка заболевания острой кишечной инфекцией, связанная с употреблением шаурмы, в результате которой пострадали более 80 человек, в том числе десять детей.