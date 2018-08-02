Все точки, где отравились люди шаурмой в Киеве, принадлежат одному субъекту хозяйствования, - Рубан

Это установлено лабораторно. Вспышка зарегистрирована в четырех локациях: метро "Лесная", "Дарница", Оболонь и Почтовая площадь.

Все они принадлежат одному субъекту хозяйствования, который осуществлял продажу данного продукта.

Об этом в четверг, 2 августа, на пресс-конференции в четверг в Киеве заявляет начальник Главного управления Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в столице Олег Рубан.

По его словам, виновные в отравлении будут отвечать согласно Уголовному кодексу.

Говоря о диагнозе семи десятков пострадавших, Рубан отметил, что он еще устанавливается, но предварительно это - сальмонеллез.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по состоянию на вечер 1 августа в Киеве зарегистрирована вспышка заболевания острой кишечной инфекцией, связанная с употреблением шаурмы, в результате которой пострадали 70 человек, в том числе десять детей.