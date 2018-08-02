13:15 02.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100200425:Polishuk

Все точки, где отравились люди шаурмой в Киеве, принадлежат одному субъекту хозяйствования, - Рубан

Диагноз людям, которые отравились шаурмой в Киеве, изменен на сальмонеллез.

Все точки, где отравились люди шаурмой в Киеве, принадлежат одному субъекту хозяйствования, - Рубан

Это установлено лабораторно. Вспышка зарегистрирована в четырех локациях: метро "Лесная", "Дарница", Оболонь и Почтовая площадь.

Все они принадлежат одному субъекту хозяйствования, который осуществлял продажу данного продукта.

Об этом в четверг, 2 августа, на пресс-конференции в четверг в Киеве заявляет начальник Главного управления Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в столице Олег Рубан.

По его словам, виновные в отравлении будут отвечать согласно Уголовному кодексу.

Говоря о диагнозе семи десятков пострадавших, Рубан отметил, что он еще устанавливается, но предварительно это - сальмонеллез.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по состоянию на вечер 1 августа в Киеве зарегистрирована вспышка заболевания острой кишечной инфекцией, связанная с употреблением шаурмы, в результате которой пострадали 70 человек, в том числе десять детей.


Поделиться
Читайте также:
 
В Беларуси в аварию попал туристический автобус международного сообщения Украина укрепила позиции в рейтинге паспортов мира Чиновник рассказал, как вернуть Донбасс Проливные дожди подняли цены на лук
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив