В Киеве водитель стрелял по участникам перекрытия дороги

Мужчина выстрелил одному из них в ногу. Как сообщила пресс-служба полиции на своей страничке в Facebook, в городе объявлен план "Перехват".

Сейчас следственно-оперативная группа Святошинского управления полиции устанавливает обстоятельства травмирования мужчины. На данный момент известно, что люди перекрыли дорогу и такие действия возмутили одного из водителей Volkswagen.

Он вышел из авто, выстрелил и уехал с места происшествия. Пострадавшему, который получил касательное ранение, оказали медицинскую помощь.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в субботу вечером, 23 июня, на столичной Оболонской Набережной произошла стрельба. Тут между владельцем кафе и компанией посетителей возник конфликт. После чего хозяин начал стрелять по компании. В результате инцидента один человек погиб. Еще два человека получили ранения. Как сообщает полиция Киева, компания из нескольких мужчин и женщин отдыхала в ресторане. В какой-то момент около полуночи произошел конфликт между отдыхающими и владельцем.