15:57 02.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве нет ни одного легального киоска с шаурмой

В Киеве не может быть никакого официально зарегистрированного киоска с шаурмой.

В Киеве нет ни одного легального киоска с шаурмой

Об этом сообщил заместитель руководителя киевской Держспоживслужбы Александр Овчаренко.

По его словам, количество незарегистрированных киосков измеряется даже не сотнями. Они попросту не регистрируются.

По словам Овчаренко, проверять установленные киоски должна полиция.

Напомним, по состоянию на вечер 1 августа в Киеве зарегистрирована вспышка заболевания острой кишечной инфекцией, связанная с употреблением шаурмы, в результате которой пострадали 70 человек, в том числе десять детей.

Как сообщал "УРА-Информ", диагноз людям, которые отравились шаурмой в Киеве, изменен на сальмонеллез. Это установлено лабораторно. Вспышка зарегистрирована в четырех локациях: метро "Лесная", "Дарница", Оболонь и Почтовая площадь. Все они принадлежат одному субъекту хозяйствования, который осуществлял продажу данного продукта.


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