14:47 02.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве на приеме у стоматолога умер пациент

Сегодня в Подольском районе столицы произошел несчастный случай с пациентом в стоматологической клинике "Доктор Майя". Там неожиданно для всех скончалась женщина 1970 года рождения. 

В Киеве на приеме у стоматолога умер пациент

Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей страничке в Facebook.

По предварительной информации, печальное событие случилось в клинике по адресу ул. Воздвиженская, 16А. Как отметили очевидцы проишествия, возможной причной смерти могла стать аллергия на обезболивающий препарат.

В настоящее время на месте трагического инцидента работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют все причины случившегося.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", договор с врачом подписал уже каждый четвертый украинец. Среди областей, которые лидируют по подписанию деклараций, в частности, Винницкая (44,76%), Полтавская (39,36%), Харьковская (37,88%), Черновицкая (32,32%), Хмельницкая (31,6%) области.


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