В Киеве на Певческом поле откроется выставка цветов "Волшебный украинский миф"

Она посвящена Дню Независимости Украины. Как сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации, организаторы выставки приглашают окунуться в мистический и загадочный мир духов мифического природного царства, в которых верили наши предки, и какими их увидели наши дизайнеры.

Гости смогут окунуться в мир сказок и легенд в виар-комнатах, также разработаны квесты, которые проведут гостей мифологическими тропами и ознакомят со всеми загадками Праукраины.

Кроме того, посетителей выставки ожидает всесезонная тюбинг-горка высотой 70 метров для детей и взрослых, праздничные тематические мероприятия, детский парк аттракционов, кукольные театры, веревочный парк, кинотеатр под открытым небом, ярмарка хендмейда.

Выставка будет работать с девяти часов утра до девяти часов вечера без выходных по адресу улица Лаврская, 33.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в конце этой недели в Киеве на Трухановом острове откроется памятник Илье Муромцу. Это будет уникальный памятник, созданный по самым современным технологиям. Об этом во вторник, 31 июля, на своей страничке в социальной сети Facebook столичный городской голова Виталий Кличко. По его словам, над скульптурой работал молодой талантливый скульптор Владимир Журавель. А позировал для образа богатыря Василий Вирастюк.