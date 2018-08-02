Столичная власть планирует реконструировать дорогу на Трухановом острове

Ремонтные работы планируют на протяжении 2018-2012 годов. Как сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации, заказчик должен обязательно предусмотреть условия по предоставлению подрядной строительной организацией гарантии качества выполнения работ и установить гарантийный срок эксплуатации объекта не менее десяти лет.

Все работы будут осуществлены за счет бюджетных средств, - пояснили в КГГА.

В Администрации также отмечают, что заказчиком работ определили коммунальную корпорацию "Киевавтодор", которая имеет в установленном порядке определить генеральную проектную и подрядную строительную организации для выполнения работ, а также обеспечить в 2018-2019 годах разработку проектной документации, проведение ее экспертизы и утверждения.

Осуществление реконструкции дороги будет способствовать улучшению санитарно-технического состояния острова Труханов и увеличению количества посетителей, - уверены в КГГА.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в конце этой недели в Киеве на Трухановом острове откроется памятник Илье Муромцу. Это будет уникальный памятник, созданный по самым современным технологиям. Об этом во вторник, 31 июля, на своей страничке в социальной сети Facebook столичный городской голова Виталий Кличко. По его словам, над скульптурой работал молодой талантливый скульптор Владимир Журавель. А позировал для образа богатыря Василий Вирастюк.