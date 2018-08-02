15:14 02.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Киевлян предупредили о высокой пожароопасности

Третьего - пятого августа в Киеве ожидается высокая опасность возгорания пожаров.

Киевлян предупредили о высокой пожароопасности

Гидрометцентр Украины призывает граждан быть внимательными и соблюдать правила безопасности.

Об этом жителей города предупредили на официальном портале КГГА.

Специалисты призывают киевлян и гостей столицы максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесах и парках.

По информации синоптиков, в четверг, 2 августа, в Украине обещают погоду жаркую и сухую. Только в западных областях, ночью также и на крайнем востоке местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 метров на секунду, в Приазовье местами порывы 15-20 метров на секунду. Температура воздуха днем сохранится на уровне 25-30 жарких градусов. В Киеве сегодня небо будет ясным весь день, лишь к вечеру оно затянется облаками. Вместе с тем осадков синоптики не обещают. 

Как сообщал "УРА-Информ", в Кривом Роге на улице в Металлургическом районе 31 июля скончалась женщина. По словам очевидцев, 48-летней женщине стало плохо из-за жары. Сердце криворожанкы не выдержало, и она упала без сознания. Прохожие пытались ей помочь, поливали водой и вызвали скорую, но медики констатировали смерть.


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