В Подольском районе столицы обнаружили гранату, перекрыто движение транспорта

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Как отмечается, взрывное устройство было обнаружено на аллее вблизи улицы Верхний Вал, 24. Сейчас на месте инцидента работают взрывотехники.

"Движение будет перекрыто до установления всех обстоятельств", - гласит сообщение.

В настоящее время в Подольском районе образовались пробки. В частности, на улице Межигорская, Верхний Вал, Нижний Вал, Хорива и Ярославская.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в окрестностях Киева в селе Петропавловская Борщаговка неизвестные подорвали гранату. Сообщается, что возможной причиной взрыва гранаты стало неосторожное обрашение с боевым снарядом, которое и привело к его детонации. Предположительно взорвалась граната на причале возле озера.