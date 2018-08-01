14:56 01.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Киеве вступили в силу новые тарифы на свет, воду и тепло

С первого августа, киевляне будут платить за свет и тепло по новым тарифам.

В Киеве вступили в силу новые тарифы на свет, воду и тепло

Их утвердила Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Постановление комиссии касается КП "Киевтеплоэнерго", которое теперь является основным поставщиком электричества и тепловой энергии.

По новым правилам, с сегодняшнего дня устанавливаются новые тарифы на коммуналку в Киеве:

- на отпуск электрической энергии – 182,83 коп./кВт ч;
- на производство тепловой энергии для предоставления населению услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей воды – 783,09 грн./Гкал;
- на производство тепловой энергии для предоставления религиозным организациям услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей воды – 476,04 грн./Гкал;
- на производство тепловой энергии для предоставления услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей воды учреждениям, финансируемым за счет государственного и местных бюджетов – 1185,21 грн./Гкал;
- на производство тепловой энергии для нужд других потребителей – 1184,57 грн./Гкал.

Как сообщал "УРА-Информ", на заседании НКРЭКУ утверждены новые расценки на холодную воду и водоотвод в Киеве на 2018 год. Кроме того, в единой платежке отдельным блоком может появиться графа по оплате за вывоз мусора.


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