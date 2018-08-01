Столичная власть просит Кабмин урегулировать конфликт с "Нафтогазом"

Это может повлечь угрозу регионального уровня. Об этом в среду, 1 августа, сообщил в эфире одного из украинских телеканалов городской голова Виталия Кличко.

По его словам, он все же надеется, что чрезвычайных ситуаций удастся избежать. Мы рассчитываем, что удастся договорится и поставки горячей воды в квартиры киевлян будут и отключение электроэнергии в городе не будет.

Столичный градоначальник также отметил, что жители Киева остаются заложниками позиции "Нафтогаза", но город готов к разным возможным сценариям развития событий.

"Нафтогаз" продолжает требовать с Киева уплаты штрафных санкций частной компании. Это более одного миллиарда 200 миллионов гривен. Я не могу себе позволить подарить кому-то, к примеру, десять новых детсадов или 150 километров дорог, - пояснил Кличко, добавив, что "Нафтогаз" делает заложниками ситуации всех киевлян.

Он также заверил, что переговоры с "Нафтогазом" продолжаются и следующее судебное заседание должно решить этот вопрос.

Напомним, Киев завершает прием тепловых сетей от "Киевэнерго", которое использовало их с 2001 года. Финальный этап передачи состоится 1 августа. Сегодня "Киевтеплоэнерго" примет ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и мусоросжигательный завод "Энергия".

Как сообщал УРА-Информ, "Нафтогаз Украины" не подписывает договор с " Киевтеплоэнерго" в связи с отказом КГГА принимать на город долги, ранее сформированные "Киевэнерго" перед НАК.