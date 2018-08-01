11:34 01.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100200328:Polishuk

Столичная власть просит Кабмин урегулировать конфликт с "Нафтогазом"

Власти Киева просят Кабинет министров помочь решить проблему с нежеланием руководства "Нафтогаза Украины" подписывать соглашение о поставке столице газа.

Столичная власть просит Кабмин урегулировать конфликт с

Это может повлечь угрозу регионального уровня. Об этом в среду, 1 августа, сообщил в эфире одного из украинских телеканалов городской голова Виталия Кличко.

По его словам, он все же надеется, что чрезвычайных ситуаций удастся избежать. Мы рассчитываем, что удастся договорится и поставки горячей воды в квартиры киевлян будут и отключение электроэнергии в городе не будет.

Столичный градоначальник также отметил, что жители Киева остаются заложниками позиции "Нафтогаза", но город готов к разным возможным сценариям развития событий.

"Нафтогаз" продолжает требовать с Киева уплаты штрафных санкций частной компании. Это более одного миллиарда 200 миллионов гривен. Я не могу себе позволить подарить кому-то, к примеру, десять новых детсадов или 150 километров дорог, - пояснил Кличко, добавив, что "Нафтогаз" делает заложниками ситуации всех киевлян.

Он также заверил, что переговоры с "Нафтогазом" продолжаются и следующее судебное заседание должно решить этот вопрос.

Напомним, Киев завершает прием тепловых сетей от "Киевэнерго", которое использовало их с 2001 года. Финальный этап передачи состоится 1 августа. Сегодня "Киевтеплоэнерго" примет ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и мусоросжигательный завод "Энергия".

Как сообщал УРА-Информ, "Нафтогаз Украины" не подписывает договор с " Киевтеплоэнерго" в связи с отказом КГГА принимать на город долги, ранее сформированные "Киевэнерго" перед НАК.


Поделиться
Читайте также:
 
Евросоюз продлил санкции против России на шесть месяцев Синоптики предупреждают о подъеме воды в реках Прикарпатья Украина накопила в хранилищах почти 12,78 млрд куб. м газа Появились подробности атаки на чиновницу мэрии Херсона
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив