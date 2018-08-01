Количество отравившихся шаурмой в Киеве возросло до 50 человек

Об этом сообщил начальник Главного управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве.

Согласно его словам, в данное время проводятся действия по установлению всех обстоятельств отравления. В частности, киоски в которых продовался продукт также закрыты.

По предварительным сведениям, больше всего продавали шаурму на станциях метро "Лесная", "Дарница", "Оболонь" и "Почтовая площадь.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в результате массового отравления в фаст-фуде в центре Львова к медикам обратились 25 человек. Полиция возбудила уголовное производство по статье о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.