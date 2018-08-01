19:38 01.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Арнольд Шварценеггер собрался в Киев

Киевский городской голова Виталий Кличко рассказал, когда в Киеве стоит ждать знаменитого американского актера и политика Арнольда Шварценеггера.

Арнольд Шварценеггер собрался в Киев

Виталий Кличко в студии программы "Сніданок з 1+1" признался, что экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер прибудет в украинскую столицу в течении следующих двух месяцев.

Мэр рассказал, что лично разговаривал со знаменитостью по Skype и пригласил его в гости. Кличко надеется, что Шварценеггер сможет дать ему полезные советы.

Как сообщал "УРА-Информ", голливудский актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер заявил, что президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с российским коллегой Владимиром Путиным выглядел как " маленькая раскисшая макаронина".


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