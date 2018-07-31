11:15 31.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Здание телеканала "Интера" минировали, спасатели эвакуировали сотрудников

В Киеве во вторник утром, 31 июля, неизвестный сообщил о минировании здания телеканала "Интер".

Здание телеканала

Сейчас полиция проверяет информацию о минировании офиса телеканала "Интер". Спасатели из здания на Дмитриевской эвакуировали 35 человек. Как сообщает столичная полиция, утром поступило сообщение о минировании здания в Шевченковском районе Киева.

По указанному адресу выехали экипажи патрульных, следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции, специалисты взрывотехнической службы, спасатели. Проводится осмотр помещения, эвакуированы 35 человек.

Также сообщается, что событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений о совершении уголовных преступлений. Правовая квалификация будет предоставлена после завершения осмотра.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал телеканал "Интер" на четыре миллиона гривен за трансляцию концерта "Победа. Одна на всех" 9 мая. Позже стало известно, что телеканал не согласен с этим решением и обжалует его в судебном порядке.


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