Во вторник в Киеве частично ограничат движение по Рейтарской - КГГА

Ремонтные бригады в этом районе начнут работы по ремонту асфальтобетонного покрытия. В связи с чем движение будет ограничено две недели - до 12 августа.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, ссылаясь на информацию столичного предприятия "Киевавтодор", ремонтные работы будут проводится на улице Рейтарской на участке от улицы Золотоворотской до улицы Олеся Гончара.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, начиная с шести часов утра 1 августа и до полуночи 15 августа в Киеве будет закрыто движение транспорта на выезде с бульвара Вацлава Гавела на проспект Космонавта Комарова в направлении Кольцевой дороги. Тут будут проводится ремонтные работ на транспортной развязке.