В Киеве ограничивают движение грузовиков

Ограничения касаются тяжелых грузовиков общим весом свыше 24 тонн с 10:00 до 22:00.

Ранее в Укргидрометцентре сообщили, что 1 августа в Киеве температура ночью ожидается 18-20° С, а днем ​​- 27-29°.

Как сообщал "УРА-Информ", со среды, 1 августа в Киеве временно закроют движение транспорта по улице Леонтовича. Движение будет закрыто в связи с капитальным ремонтом. Как сообщает в понедельник, 30 июля, пресс-служба Киевской городской государственной администрации, ссылаясь на данные столичной компании "Киевавтодор", ремонтные бригады с шести часов утра начнут работы по капитальному ремонту. Водителей призвали с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и выбирать другие маршруты движения.