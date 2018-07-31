16:50 31.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве ограничивают движение грузовиков

В связи с прогнозируемым на ближайшие дни повышением температуры воздуха в Киеве, в коммунальной корпорации "Киевавтодор" напоминают об ограничении движения для тяжеловесных транспортных средств при температуре + 28ºС.

В Киеве ограничивают движение грузовиков

Ограничения касаются тяжелых грузовиков общим весом свыше 24 тонн с 10:00 до 22:00.

Ранее в Укргидрометцентре сообщили, что 1 августа в Киеве температура ночью ожидается 18-20° С, а днем ​​- 27-29°.

Как сообщал "УРА-Информ", со среды, 1 августа в Киеве временно закроют движение транспорта по улице Леонтовича. Движение будет закрыто в связи с капитальным ремонтом. Как сообщает в понедельник, 30 июля, пресс-служба Киевской городской государственной администрации, ссылаясь на данные столичной компании "Киевавтодор", ремонтные бригады с шести часов утра начнут работы по капитальному ремонту. Водителей призвали с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и выбирать другие маршруты движения.


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