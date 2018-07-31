В Киеве мужчина принес на обмен 2300 старых жетонов

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь столичного метрополитена Наталья Макогон.

Она отметила, что если ездить дважды в день, то это почти на три с половиной года. Еще двое пассажиров принесли по 500 и один - 240 жетонов старого образца. Кстати, при цене в 8 гривен их общая стоимость составляет 18,4 тысячи гривен.

Макогон отметила, что сегодня последний день, когда синие жетоны можно обменять на зеленые без доплаты.

По одному меняют в кассах, больше - в сервисных центрах на станциях "Дорогожичи", "Дарница", "Майдан Независимости" и "Политехнический институт". В августе обмен будет проводиться только в сервисных центрах и уже с доплатой.

Как сообщал "УРА-Информ", с 14 июля в столице вдвое подорожала стоимость проезда в коммунальном транспорте. Цена на проезд в наземном транспорте (автобусах, троллейбусах и трамваях) выросла с 4 до 8 гривен, в метро – с 5 до 8 гривен.