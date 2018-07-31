В Киев 30 человек отравились шаурмой

Врачи диагностировали у них инфекционное отравления после употребления шаурмы. Как сообщила ведущий инфекционист Украины Ольга Голубовская на своей странице в Facebook, в столице очередная вспышка кишечной инфекции после употребления шаурмы.

Больные продолжают поступать, среди них есть беременная. При этом она отметила, что клинические показатели заболевания похожи на сальмонеллез.

Напомним, накануне пострадавшие покупали шаурму на Броварском проспекте, после употребления которой стали себя плохо чувствовать. Их доставили в лечебные учреждения. По данным полиции, в дежурную часть Днепровского управления полиции вчера в течение дня поступили сообщения врачей из различных инфекционных отделений медицинских учреждений о госпитализации граждан с острыми кишечными инфекциями.

Как сообщал УРА-Информ, ранее сообщалось, что в Киеве отравились шаурмой 16 человек.