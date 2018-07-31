Торговать в Киеве можно будет только при наличии голограммы

Об этом сообщил советник председателя КГГА Дмитрий Белоцерковец на своей странице в Facebook.

В каждой торговой точке будет висеть объявление с голографической защитой, в котором будет указан предприниматель/предприятие, номер договора с городом на аренду объекта торговли и срок его действия.

Это сделают для того, чтобы киевлянам было легче понять, где законная торговля, а где нет.

По словам Дмитрия Белоцерковца, места размещения торговых точек утверждаются по комплексной схеме, исходя из зон ограничения, государственных строительных норм и отсутствия жалоб со стороны киевлян.

Далее эти места распределяются между предпринимателями по принципу справедливости через биржевые торги.

Никаких льгот или скидок не предусмотрено, чтобы городской бюджет получил максимальную выгоду.

Как сообщал "УРА-Информ", на всех продовольственных рынках Украины проведут проверку мяса свинины на вирус африканской чумы свиней. О начале соответствующего исследования сообщили эксперты. Мониторить АЧС будут студенты и преподаватели аграрных вузов - Сумского, Житомирского и Одесского.