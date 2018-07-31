19:55 31.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100200290:roman_z

Торговать в Киеве можно будет только при наличии голограммы

Все законные места передвижной и сезонной торговли в городе обозначат голограммами.

Торговать в Киеве можно будет только при наличии голограммы

Об этом сообщил советник председателя КГГА Дмитрий Белоцерковец на своей странице в Facebook.

В каждой торговой точке будет висеть объявление с голографической защитой, в котором будет указан предприниматель/предприятие, номер договора с городом на аренду объекта торговли и срок его действия.

Это сделают для того, чтобы киевлянам было легче понять, где законная торговля, а где нет.

По словам Дмитрия Белоцерковца, места размещения торговых точек утверждаются по комплексной схеме, исходя из зон ограничения, государственных строительных норм и отсутствия жалоб со стороны киевлян.

Далее эти места распределяются между предпринимателями по принципу справедливости через биржевые торги.

Никаких льгот или скидок не предусмотрено, чтобы городской бюджет получил максимальную выгоду.

Как сообщал "УРА-Информ", на всех продовольственных рынках Украины проведут проверку мяса свинины на вирус африканской чумы свиней. О начале соответствующего исследования сообщили эксперты. Мониторить АЧС будут студенты и преподаватели аграрных вузов - Сумского, Житомирского и Одесского.


Поделиться
Читайте также:
 
Нацбанк на среду опустил курс гривны Как законно минимизировать налоги? Украинец Балух решил продолжать голодовку Убийцу участника АТО Олешко задержали
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив