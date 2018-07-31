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Киевлян предупредили о высоком уровне загрязнения воздуха

Синоптики предупреждают киевлян о высоком уровне загрязнения воздуха.

Киевлян предупредили о высоком уровне загрязнения воздуха

За последние два дня метеорологические условия способствовали накоплению и удержанию вредных примесей в воздухе. Как сообщает во вторник, 31 июля, пресс-служба Киевской городской государственной администрации, ссылаясь на данные Укргидрометцентр, в Киеве уровень загрязнения диоксидом азота достиг пяти-шести среднесуточных предельно-допустимых концентраций.

Замеры проводились в районах площадей Бессарабской и Демеевской, Оболонского проспекта, улицы Довженко и проспекта Победы, - пояснили в КГГА.

Кроме этого, уровень загрязнения формальдегидом достиг 5-7,5 среднесуточных ПДК, в районах площадей Бессарабской и Демеевской, Оболонского проспектов и Победы, бульвара Леси Украинки и улиц Довженко, Попудренко, Каунасская.

Вместе с тем по прогнозу Гидрометцентра, такая антициклональная жара, когда дневная высокая температура и ночные задерживающие слои воздуха, удержатся в Киеве до 3 августа 2018 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве сегодня облака освободят к утру небо от своего присутствия, но днем опять ненадолго появятся, чтобы вечером снова пропасть. Местами возможны кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит 19-21 градус тепла. Днем воздух прогреется до 28-30 жарких градусов.


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