15:40 30.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В центре Киева до 12 августа ограничат движение транспорта

В центре украинской столице до 12 августа будет ограничено движения транспорта по улице Рейтарской. Причиной этому являются ремонтные работы асфальтобетонного покрытия.

В центре Киева до 12 августа ограничат движение транспорта

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

По информации КГГА, этапы комплексных ремонтных работ будут действовать на ул. Рейтарской на участке от ул. Золотоворотской до ул. Олеся Гончара. Таким образом, на этих участках будет частично ограничено движение транспорта до 12 августа текущего года.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве на улице Набережно-Крещатицкой, в ночь на 30 июля, водитель BMW 525 не учел дорожные условия, после чего наехал на рекламную конструкцию в виде трактора. В результате происшествия никто из местных жителей на этот раз не пострадал, однако получили повреждения автомобиль и раритетный трактор.


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