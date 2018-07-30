В столице закроют движение на выезде с бульвара Гавела

Начиная с шести часов утра 1 августа и до полуночи 15 августа в Киеве будет закрыто движение транспорта на выезде с бульвара Вацлава Гавела на проспект Космонавта Комарова в направлении Кольцевой дороги.
Тут будут проводится ремонтные работ на транспортной развязке. Как сообщает в понедельник, 30 июля, столичное предприятие "Киевавтодор", объезд участка ремонта будет осуществляться путем разворота на перекрестке бульвара Вацлава Гавела и улицы Академика Стражеско и выездом на улицу Героев Севастополя через улицу Каблукова.
Коммунальщики призвали водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве с субботы, 28 июля, и ориентировочно до 20 августа закрывается движение трамвайных маршрутов №№14,15. В этот период будет организовано движение временных автобусных маршрутов.