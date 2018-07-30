20:59 30.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице закроют движение на выезде с бульвара Гавела

Начиная с шести часов утра 1 августа и до полуночи 15 августа в Киеве будет закрыто движение транспорта на выезде с бульвара Вацлава Гавела на проспект Космонавта Комарова в направлении Кольцевой дороги.

В столице закроют движение на выезде с бульвара Гавела

Тут будут проводится ремонтные работ на транспортной развязке. Как сообщает в понедельник, 30 июля, столичное предприятие "Киевавтодор", объезд участка ремонта будет осуществляться путем разворота на перекрестке бульвара Вацлава Гавела и улицы Академика Стражеско и выездом на улицу Героев Севастополя через улицу Каблукова.

Коммунальщики призвали водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве с субботы, 28 июля, и ориентировочно до 20 августа закрывается движение трамвайных маршрутов №№14,15. В этот период будет организовано движение временных автобусных маршрутов.


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