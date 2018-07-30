В столице пьяный иностранец на BMW снес рекламный трактор - ФОТО, ВИДЕО

В Киеве на улице Набережно-Крещатицкой, в ночь на 30 июля, водитель BMW 525 не учел дорожные условия, после чего наехал на рекламную конструкцию в виде трактора. В результате происшествия никто из местных жителей на этот раз не пострадал, однако получили повреждения автомобиль и раритетный трактор.
Как пишет Информатор, авария случилась в 02:48. Очевидцы инцидента утверждают, что водитель BMW двигался по Гаванскому мосту в сторону правого берега не справился с управлением, после чего и произошло нелепое ДТП.
Врачи, которые в тот же момент прибыли на место столкновения, осмотрели пострадавшего водителя. Там в иностранца медики зафиксировали травму носа, однако от госпитализации он отказался.
Вместе с тем столичные копы выяснили, что в транспортном средстве находились два парня из Эквадора. Они уже несколько лет проживают на территории Украины. Молодой человек, который сидел за рулем, имел внешние признаки алкогольного опьянения.
К слову, на водителя был составлен админматериалы по ДТП, а также за управление автомобилем в нетрезвом виде. В настоящее вроемя мащина отправлена на штрафплощадку, а трактор - на ремонт.
Напомним. как сообащал ранее "УРА-Информ", в Козятинском районе Киевской области непристегнутый водитель стал жертвой аварии. Инцидент произошел вблизи посёлка Жежелив Козятинского района.