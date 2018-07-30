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В Киеве столкнулись сразу семь автомобилей

В столичном Оболонском районе в воскресенье вечером, 29 июля, произошла масштабная авария.

В Киеве столкнулись сразу семь автомобилей

Тут столкнулись сразу семь автомобилей. Как сообщают очевидцы в социальной сети, дорожно-транспортное происшествие устроит пьяный водитель Honda Accord.

Иномарка ехала со стороны Оболонского проспекта. Вначале машина въехала в припаркованный рядом автомобиль Skoda, затем в попутнодвижущийся автомобиль Volkswagen.

После этого Volkswagen и Honda отбросило на четыре припаркованные неподалеку автомобиля.

По прибытию на место происшествия полиция констатировала у водителя сильное алкогольное опьянение - 2,92 промилле. О жертвах и травмах пока не сообщается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на воскресенье возле станции метро "Берестейская" произошло двойное ДТП. По предварительной информации, Chevrolet Lacetti двигался по проспекту Победы в сторону Индустриального моста, как вдруг его подрезал автомобиль серого цвета. Из-за этого Lacetti занесло, он врезался в отбойник и автомобиль развернуло.


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