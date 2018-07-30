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Столичный метрополитене напоминает о завершении обмена жетонов без доплаты

Жители и гости столицы должны до 1 августа обменять синие жетоны на зеленые .

Столичный метрополитене напоминает о завершении обмена жетонов без доплаты

Во вторник последний день обмена синих жетонов на зеленые без доплаты. Об этом напоминает пресс-служба киевского метрополитена.

В метрополитене отметили, что после 1 августа обмен будет проводиться только в сервисных центрах с доплатой.

Так, Сервисные центры киевского метрополитена находятся по следующим адресам:

станция метро "Майдан Независимости";

станция метро "Дорогожичи";

станция метро"Политехнический институт";

станция метро"Дарница" (вестибюль №2, со стороны центра города).

Сервис-центры метро Киева работают ежедневно с восьми часов утра и до семи часов вечера. Перерыв на обед длится полчаса - 12:00-12:30. Обмен жетоне с доплатой будет проводиться с 1 по 31 августа 2018 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве с 14 июля 2018 года подорожал разовый проезд в метро и фуникулере, автобусах, троллейбусах, трамваях и городских электричках.

Стоимость проезда выросла до восьми гривен. Пассажиры, которые регулярно ездят общественным транспортом и пользуются системой пополнения бесконтактных карт смогут платить за одну поездку в метрополитене от 6,5 гривен.


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