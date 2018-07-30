Столичный метрополитене напоминает о завершении обмена жетонов без доплаты

Жители и гости столицы должны до 1 августа обменять синие жетоны на зеленые .
Во вторник последний день обмена синих жетонов на зеленые без доплаты. Об этом напоминает пресс-служба киевского метрополитена.
В метрополитене отметили, что после 1 августа обмен будет проводиться только в сервисных центрах с доплатой.
Так, Сервисные центры киевского метрополитена находятся по следующим адресам:
станция метро "Майдан Независимости";
станция метро "Дорогожичи";
станция метро"Политехнический институт";
станция метро"Дарница" (вестибюль №2, со стороны центра города).
Сервис-центры метро Киева работают ежедневно с восьми часов утра и до семи часов вечера. Перерыв на обед длится полчаса - 12:00-12:30. Обмен жетоне с доплатой будет проводиться с 1 по 31 августа 2018 года.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве с 14 июля 2018 года подорожал разовый проезд в метро и фуникулере, автобусах, троллейбусах, трамваях и городских электричках.
Стоимость проезда выросла до восьми гривен. Пассажиры, которые регулярно ездят общественным транспортом и пользуются системой пополнения бесконтактных карт смогут платить за одну поездку в метрополитене от 6,5 гривен.