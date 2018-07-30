Столичная власть пояснила возможную остановку киевских ТЭЦ

На прошлой неделе были даны соответствующие поручения в случае остановки ТЭЦ в Киеве. Об этом в понедельник, 30 июля, сообщил пресс-секретарь заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Петра Пантелеева Юлия Грамотная.

По ее словам, на прошлой неделе была комиссия по безопасности и чрезвычайных ситуациям.

Мы предоставили поручения всем подразделениям и, в частности, учреждениям здравоохранения - подготовить резервные источники для энергоснабжения. Такая реакция есть и в контексте непогоды, к примеру, когда может произойти авария и прекратиться питание, - сказала она, добавив, что переговоры по подписанию договора на газоснабжение ТЭЦ пока продолжаются, в частности, на уровне правительства и руководства "Нафтогаза Украины".

На 1 августа запланированы мероприятие, на котором подробно расскажем, по какому графику энергоснабжение будет осуществляться. Утром в среду мы соберем всех, объясним и расскажем, какие риски и какие результаты этих переговоров. Пока что решения нет, - пояснили в КГГА.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве ситуация с газоснабжением близка к критической.