С 1 августа в столице закроют движение на улице Леонтовича

Движение будет закрыто в связи с капитальным ремонтом. Как сообщает в понедельник, 30 июля, пресс-служба Киевской городской государственной администрации, ссылаясь на данные столичной компании "Киевавтодор", ремонтные бригады с шести часов утра начнут работы по капитальному ремонту.

Водителей призвали с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и выбирать другие маршруты движения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, начиная с шести часов утра 1 августа и до полуночи 15 августа в Киеве будет закрыто движение транспорта на выезде с бульвара Вацлава Гавела на проспект Космонавта Комарова в направлении Кольцевой дороги.

Тут будут проводится ремонтные работ на транспортной развязке.