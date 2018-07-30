21:32 30.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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С 1 августа в столице закроют движение на улице Леонтовича

Со среды, 1 августа в Киеве временно закроют движение транспорта по улице Леонтовича.

С 1 августа в столице закроют движение на улице Леонтовича

Движение будет закрыто в связи с капитальным ремонтом. Как сообщает в понедельник, 30 июля, пресс-служба Киевской городской государственной администрации, ссылаясь на данные столичной компании "Киевавтодор", ремонтные бригады с шести часов утра начнут работы по капитальному ремонту.

Водителей призвали с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и выбирать другие маршруты движения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, начиная с шести часов утра 1 августа и до полуночи 15 августа в Киеве будет закрыто движение транспорта на выезде с бульвара Вацлава Гавела на проспект Космонавта Комарова в направлении Кольцевой дороги.

Тут будут проводится ремонтные работ на транспортной развязке.


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