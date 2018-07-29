08:00 29.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Столичные власти презентовали проект расширения аэропорта им. Сикорского

В киевском аэропорту им. Сикорского началось строительство нового пассажирского терминала. Об этом говорится на официальном сайте аэропорта. 

Столичные власти презентовали проект расширения аэропорта им. Сикорского

Согласно плану строительства, новая секция позволит снять нагрузку с регистрационных кабинок в других секциях, а также обеспечить безопасность погрузки пассажиров во время посадки и прибытия.

Так, Строительство новой секции терминала А в аэропорту Жуляны, 28 июля 2018 года. Строительство новой секции терминала А в аэропорту Жуляны, 28 июля 2018 года. 

В аэропорту им. Игоря Сикорского строители начали работы по установке каркаса новой секции международного терминала А в рамках работ по расширению аэровокзального комплекса. Общая стоимость проекта составила 500 млн гривен, деньги были выделены из столичного бюджета.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве ливнем затопило аэропорт Жуляны


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