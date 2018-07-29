Столичные власти презентовали проект расширения аэропорта им. Сикорского

Согласно плану строительства, новая секция позволит снять нагрузку с регистрационных кабинок в других секциях, а также обеспечить безопасность погрузки пассажиров во время посадки и прибытия.

Так, Строительство новой секции терминала А в аэропорту Жуляны, 28 июля 2018 года. Строительство новой секции терминала А в аэропорту Жуляны, 28 июля 2018 года.

В аэропорту им. Игоря Сикорского строители начали работы по установке каркаса новой секции международного терминала А в рамках работ по расширению аэровокзального комплекса. Общая стоимость проекта составила 500 млн гривен, деньги были выделены из столичного бюджета.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве ливнем затопило аэропорт Жуляны.