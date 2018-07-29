Синоптики предупреждают о сильном ветре в Киеве

Синоптики ожидают, что ветер может усилится до 15-18 метров на секунду. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, в случае усиления ветра советуют:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

При травмировании людей в результате непогоды советуют немедленно вызвать экстренные службы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня синоптики предупредили о грозах и сильных дождях с градом 29-30 июля на Прикарпатье и Закарпатье. В результате ливней ожидается подъем уровней воды на 0,5 - 1,5 метров над текущими уровнями.