В Киеве сегодня полностью перекроют центр города

В связи с мероприятиями к 1030-летию Крещения Киевской Руси столичные власти приняли решение ограничить движение общественного транспорта в центре города. Об этом передает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Таким образом,
Всего в центре Киева перекроют 27 улиц и площадей, однако до которого часа продлится ограничение на официальном сайте не указано:
- ул. Владимирская (от перекрестка с вул. Саксаганского до перекрестка с ул. Большой Житомирской);
- ул. Владимирский проезд (полностью);
- Михайловская площадь (полностью);
- ул. Трехсвятительская (от Михайловской площади до Европейской площади);
- б-р Тараса Шевченко (от перекрестка с вул. Симона Петлюры до Бессарабской площади);
- ул. Леонтовича (полностью);
- ул. Ивана Франко (от перекрестка с б-ром Шевченко до перекрестка с вул. Богдана Хмельницкого);
- ул. Богдана Хмельницкого (от перекрестка с вул. Пирогова до перекрестка с вул. Крещатик);
- ул. Ярославов Вал (от перекрестка с вул. Лысенко до перекрестка с вул. Владимирской);
- ул. Прорезная (от перекрестка с вул. Крещатик до перекрестка с ул. Владимирской);
- ул. Золотоворотская (полностью);
- ул. Рейтарская (от перекрестка с вул. Владимирской до перекрестка с вул. Стрелковым);
- ул. Малоподвальная (от перекрестка с вул. Владимирской до перекрестка с вул. Паторжинского);
- ул. Ирининская от перекрестка с вул. Владимирской до перекрестка с вул. Паторжинского;
-ул. Софиевская (от перекрестка с вул. Владимирской до перекрестка с пров. Михайловским);
- ул. А. Тарасовой (полностью);
- ул. Малая Житомирская (от перекрестка с Владимирским проездом до перекрестка с пров. Михайловским);
- ул. Михайловская (от перекрестка с вул. Крещатик до Михайловской площади);
- ул. Костельная (полностью);
- ул. Большая Житомирская (от Михайловской площади до Львовской площади);
- ул. Терещенковская (от перекрестка с вул. Богдана Хмельницкого до перекрестка с вул. Льва Толстого);
- ул. Пушкинская (от перекрестка с вул. Прорезной до перекрестка с вул. Льва Толстого);
- ул. Антоновича (от перекрестка с вул. Саксаганского до перекрестка с вул. Льва Толстого);
- ул. Тарасовская (от перекрестка с вул. Саксаганского до перекрестка с вул. Льва Толстого);
- ул. Паньковская (от перекрестка с вул. Саксаганского до перекрестка с вул. Льва Толстого);
- ул. Льва Толстого (от перекрестка с вул. Саксаганского до площади Льва Толстого);
- Андреевский спуск (полностью).
Как сообщалось в "УРА-Информ", в украинскую столицу на Крестный ход уже прибыло более 116 автобусов с паломниками из разных регионов Украины.