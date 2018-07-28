04:00 28.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Киеве началась подготовка к проведению Дня физкультуры

В Соломенском районе столицы состоится пробег, посвященный Дню физической культуры и спорта. Об этом говорится на официальном сайте Ассоциации Бегунов Украины.

В Киеве началась подготовка к проведению Дня физкультуры

В положении турнира указано, что к участию в соревнованиях приглашаются любители оздоровительного и спортивного бега (любители и профессионалы), все желающие, имеющие соответствующую подготовку и не имеют противопоказаний по состоянию здоровья для участия в этих соревнованиях.

На дистанции 10 км. участие будут принимать мужчины и женщины в возрасте 12 лет и старше. В свою очередь, на дистанции 1 км. принимать участие будут мужчины и женщины в возрасте 8 лет и старше. Возраст остальных участников определяется на день проведения соревнований.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на праздновании Дня независимости США американское консульство в столице организовало благотворительный забег в мешках.


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