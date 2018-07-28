Стало известно, для кого может быть бесплатным транспорт в Киеве

В эфире одной радиостанции он пояснил, что распоряжение о повышении стоимости проезда в городском транспорте вызвано тем, чтобы избежать кризиса в транспортной системе.

Мэр города добавил, что средний возраст работников транспортной отрасли в Киеве — 52 года, поскольку молодое поколение не идет в данную сферу из-за низких зарплат. По его словам, одним из фактором повышения стоимости проезда и выступила необходимость повышения заработных плат в транспортной сфере — они должны возрасти на 25-30%.

Известно, что в данное время в транспортной отрасли не хватает 2400 работников среди них 500 вакансий — в метрополитене.

Мэр также отметил, что за два года в Киеве появилось 100 новых троллейбусов, 100 новых автобусов и 45 новых трамваев. Также Кличко выразил уверенность, что в ближайший год очередного повышения стоимости проезда в городском транспорте не будет.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", Киевская городская государственная администрация намерена уже до августу закончить обустройство наземного транспорта системой электронного билета. Всего будет установлено 1500 комплектов, - пояснил он. При этом Назаров отметил, что на данный момент закуплено и установлено 530 комплектов оборудования для наземного транспорта, который состоит из бортового компьютера и валидаторов. Их количество зависит от количества дверей - на каждой двери по одному.