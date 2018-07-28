15:57 28.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Крестный ход: триумф православия или клерикальный фанатизм - ФОТО

В Киеве к занменательной дате 1030-летия крещения Киевской Руси состоялся клерикальный Крестный ход в поддержку единой церкви. Об этом передает пресс-служба КГГА.

Крестный ход: триумф православия или клерикальный фанатизм - ФОТО

Всего в акции, по данным МВД, приняло участие более 65 тыс набожных верян. На данный момент в местах массового скопления людей дежурят медики, ситуация в целом спокойная, провокаций со стороны "третьих лиц" зафиксировано не было. 

Уже после молебны около памятника Владимиру Великому состоялось второе выступление президента Украины Петра Порошенко, где он выступил с поздравлениями и поведал о готовящемся Томосе.

Напомним, что глава РПЦ Патриарх Кирилл специально к празднованию 1030-летия со дня крещения Руси пригласил посетить Москву Вселенского Патриарха Варфоломея. Однако, Вселенский Патриарх заявил, что поскольку крещение проходило в столице Украины, то: "Москва к этому не имеет никакого отношения и проводить мероприятие может только Киев".

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко хочет видеть справедливое и разумное решение Вселенского патриархата о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви.  


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