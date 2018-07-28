Киев вечером накроют проливные ливни с грозами и порывистым ветром

В ведомстве напомнили основные правила поведения в случае усиления ветра:

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев

- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Столичное отделение ГСЧС рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", 28 июля по всей территории страны пройдут дожди, местами с грозами.