16:42 28.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100200062:roman

Киев вечером накроют проливные ливни с грозами и порывистым ветром

В Киеве сегодня, 28 июля ожидается гроза и сильные порывы ветра скоростью 30-40 км\час. Об этом передает Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Гидрометцентр. 

Киев вечером накроют проливные ливни с грозами и порывистым ветром

В ведомстве напомнили основные правила поведения в случае усиления ветра:

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев

- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Столичное отделение ГСЧС рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", 28 июля по всей территории страны пройдут дожди, местами с грозами


Поделиться
Читайте также:
 
В Киеве обнаружили изуродованный труп молодой девушки Крестный ход: триумф православия или клерикальный фанатизм - ФОТО Порошенко воздаст "Хвалу Господу", если Вселенский патриархат согласится на Томос Дело Бутиной показывает: путинская разведка - не КГБ дедовских времен
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив