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Горе-водитель Кирилл Островский оказался племянником киевского "авторитета" - ФОТО

Кирилл Островский, сбивший насмерть в центре Киева 10-летнюю девочку, оказался близким родственником судимого криминального авторитета и организатора ОПГ, которая "работала" с недвижимостью.

Горе-водитель Кирилл Островский оказался племянником киевского

По информации издания "Публичные люди", родственные связи 23-летнего "мажора" налажены со стороны матери, которая является сестрой криминального авторитета Саши Оболонского. Известно, что Оболонский не единожды судим — в том числе ему предъявляли обвинение по убийству.

В феврале 2018 года родственник Островских был задержан сотрудниками СБУ, как организатор преступной группировки, которая осуществляла незаконные сделки на рынке недвижимости.  В состав группировки входило семь жителей столицы. Для переоформления жилья на подставных лиц злоумышленники использовали поддельные доверенности и вносили неправдивые данные в систему Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ",водитель автомобиля Hummer Кирилла Островского, который сбил насмерть 10-летнюю девочку на пешеходном переходе в Киеве, арестовали на 2 месяца. Прокурор ходатайствовал об аресте, учитывая, что Островский подозревается в двух уголовных производствах, одно которых является тяжелым и предусматривает до 8 лет заключения.


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